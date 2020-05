Ako so chcel byť kváskom.

Ak bolo 18.storočie označené ako storočie pary,toto by malo byť storočie kvásku.Ženy už nezaujíma či Elvis žije.Len nech žije kvások.

Posledný rok-dva zachvátila kuchyne moderných gazdiniek kváskovacia horúčka.Na začiatku karantény sa ženy rozdelili na dva tábory.Jedny zháňali droždie,druhé múku na kváskovanie.Moja manželka sa zaradila do tretieho sektoru.Chcela jedno i druhé.Droždie len tak pre istotu.Začala totiž zakladať kvások.Ten je potrebné 10 dní kŕmiť.Obligátna veta:"Dobré ránko,už si raňajkoval?" sa zmenila na :"Dobré ránko,utekám nakŕmiť kvások".Večery boli v podobnom duchu."Idem prikŕmiť kvások a ty sa už toľko nenapchávaj." Začal som kvásku závidieť.Ja nesmiem kysnúť,on musí.Po pár dňoch počujem,že Janíčko nám pekne kysne Kto je to?Veď sa volám Anton a navyše Toníčkom ma už dávno nikto neoslovil.Je to môj kuchynský konkurent.Takto ho vraj oslovujú v kváskových poradniach.Nová doba,do poradne sa už nechodí len s novorodencami

.Občas po namáhavom dni zaspím pri telke, zobudím sa až uprostred noci a uzimený sa presúvam pod paplón.Určite to mnohí muži poznáte.Zatiaľ čo ON má zabezpečenú optimálnu teplotu,nás nik ani len deku nehodí.Stane sa že Janíček prekysne.Jemu sa to dá odpustiť,mne je ďalšia dierka na opasku dôvodom na večerné kázanie a brokolicou na obed.Dokonca som už počul v rádiu pieseň o kvásku.A po mne ani pes neštekne.Akurát keď otváram po správach chladničku počujem z obývačky vrčanie...

Predvčerom manželka oznámila,že ide urobiť levitas madre. Podľa názvu som usúdil,že to bude buď kúzlo a la Harrry Potter alebo začína s levitáciou .Pravdou je ,že sa jednalo o akýsi iný druh kvásku.No fajn už budú dva.

Ospravedlňujem sa ,ak sú mnou popísané názvy alebo postupy nepresné.Ja sa v tom nevyznám.Viem,že moja babka jednoducho oddelila a kdesi uschovala kúsok cesta a ten použila pri ďalšom pečení chleba.Ale tieto archaické časy sú už preč.Dnes je zakladanie kvásku zložitým postupom,občas musíte použiť aj viac druhov múky a hlavne veľa o ňom študovať.Tento fenomén sa pomaly stáva vedou. Ak raz natrafíte na človeka s titulom KVDr ,nebuďte zaskočení,určite to bude doktor kváskovania. A ak bude mať za menom aj Cs ,znamená to,že je odborníkom na celozrný aj na svetlý chlieb.

Doba je zložitá ale cesta nášho kvásku jednoduchá.Asi nejakou procesnou chybou dnes spľasol a letel na dvor. Prestal som mu závidieť.Spokojne si kysnem zbavený konkurenta..Z kuchyne počujem niečo podozrivé.Manželka zakladá nový......